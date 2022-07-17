Пропавший на Камчатке вертолет найден сгоревшим

В районе места крушения вертолета была неблагоприятная погода для полета Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пропавший на Камчатке вертолет Robinson обнаружили сгоревшим недалеко от вулкана Узон. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Робинсон, который пропал вчера со связи. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолета», — написал Солодов в своем telegram-канале.

По его словам, на борту были два пассажира и пилот, которые выполняли частный рейс. Группа не была зарегистрирована как туристы, сообщил губернатор. Солодов отметил, что в районе места крушения была низкая облачность и неблагоприятная погода для полетов.

О пропаже вертолета в Камчатском крае стало известно 16 июля, на борту были три человека, сообщает деловое издание «Взгляд». Вертолетом Robinson управлял чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский, передает Пятый канал. В начале полета у экипажа были проблемы со связью, отмечает издание.