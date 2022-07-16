Пекарь из ЯНАО объяснил, как в хлеб попадает мусор

При исправном оборудовании попадание посторонних предметов в хлеб исключено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пекарь из Лабытнанги объяснил, что мелкий мусор в хлебе может появиться из-за неисправного оборудования и человеческого фактора. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заведующий производством пекарни «ИП Хачатурян» Акоп Шанакян.

«Вся мука при производстве проходит через мукосейку. При исправном оборудовании попадание мусора в хлеб практически исключается. Конечно, не исключен человеческий фактор», — рассказал корреспонденту агентства Шанакян.

В группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте» появился анонимный пост с фото попавшей в хлеб веревочки. В пекарне рассказали, что хлеб в сетевые магазины они поставляют, но в нарезке.

Ранее URA.RU рассказало об открытии новой пекарни в Салехарде. В ассортименте пекарни «Хлебничная» представлены булки и пироги.