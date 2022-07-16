Пекарь из ЯНАО объяснил, как в хлеб попадает мусор

Пекарь из Лабытнанги объяснил, что мелкий мусор в хлебе может появиться из-за неисправного оборудования и человеческого фактора. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заведующий производством пекарни «ИП Хачатурян» Акоп Шанакян.
«Вся мука при производстве проходит через мукосейку. При исправном оборудовании попадание мусора в хлеб практически исключается. Конечно, не исключен человеческий фактор», — рассказал корреспонденту агентства Шанакян.
В группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте» появился анонимный пост с фото попавшей в хлеб веревочки. В пекарне рассказали, что хлеб в сетевые магазины они поставляют, но в нарезке.
Ранее URA.RU рассказало об открытии новой пекарни в Салехарде. В ассортименте пекарни «Хлебничная» представлены булки и пироги.
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Пекарь из Лабытнанги объяснил, что мелкий мусор в хлебе может появиться из-за неисправного оборудования и человеческого фактора. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заведующий производством пекарни «ИП Хачатурян» Акоп Шанакян. «Вся мука при производстве проходит через мукосейку. При исправном оборудовании попадание мусора в хлеб практически исключается. Конечно, не исключен человеческий фактор», — рассказал корреспонденту агентства Шанакян. В группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте» появился анонимный пост с фото попавшей в хлеб веревочки. В пекарне рассказали, что хлеб в сетевые магазины они поставляют, но в нарезке. Ранее URA.RU рассказало об открытии новой пекарни в Салехарде. В ассортименте пекарни «Хлебничная» представлены булки и пироги.