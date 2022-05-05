Пекарня с фуд-зоной появилась в Салехарде

Новая пекарня «Хлебничная» с фуд-зоной открылась в Салехарде по адресу Зои Космодемьянской, 68. В ассортименте пока пироги и булочки, но скоро он расширится, сообщили предствители администрации ямальской столицы.
«В ассортименте есть все, что душе угодно: хлеб, пироги, аппетитные слойки, булочки, пирожки, тесто для выпечки, а также морс собственного производства. В скором времени в продаже появятся беляши, чебуреки и сосиски в тесте, приготовленные во фритюре. Оборудована фуд-зона, где можно перекусить», — прокомментировали открытие в пресс-службе города.
Сообщается, что пекарня работает только с качественными натуральными продуктами. При приготовлении не используются красители, ароматизаторы и вкусовые добавки. Почти все оборудование отечественного производства.
Предпринимательница, Екатерина Щербакова, открыла это заведение воспользовавшись программой Фонда поддержки предпринимательства ЯНАО «Мой Бизнес». На этом останавливаться не планирует и в будущем хочет расширять свой бизнес.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Лабытнанги открылась первая в городе блинная. Ее создали, переделав кулинарию под новое производство.
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Новая пекарня «Хлебничная» с фуд-зоной открылась в Салехарде по адресу Зои Космодемьянской, 68. В ассортименте пока пироги и булочки, но скоро он расширится, сообщили предствители администрации ямальской столицы. «В ассортименте есть все, что душе угодно: хлеб, пироги, аппетитные слойки, булочки, пирожки, тесто для выпечки, а также морс собственного производства. В скором времени в продаже появятся беляши, чебуреки и сосиски в тесте, приготовленные во фритюре. Оборудована фуд-зона, где можно перекусить», — прокомментировали открытие в пресс-службе города. Сообщается, что пекарня работает только с качественными натуральными продуктами. При приготовлении не используются красители, ароматизаторы и вкусовые добавки. Почти все оборудование отечественного производства. Предпринимательница, Екатерина Щербакова, открыла это заведение воспользовавшись программой Фонда поддержки предпринимательства ЯНАО «Мой Бизнес». На этом останавливаться не планирует и в будущем хочет расширять свой бизнес. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Лабытнанги открылась первая в городе блинная. Ее создали, переделав кулинарию под новое производство.