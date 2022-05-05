Пекарня с фуд-зоной появилась в Салехарде

В ассортименте различные пироги и булочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новая пекарня «Хлебничная» с фуд-зоной открылась в Салехарде по адресу Зои Космодемьянской, 68. В ассортименте пока пироги и булочки, но скоро он расширится, сообщили предствители администрации ямальской столицы.

«В ассортименте есть все, что душе угодно: хлеб, пироги, аппетитные слойки, булочки, пирожки, тесто для выпечки, а также морс собственного производства. В скором времени в продаже появятся беляши, чебуреки и сосиски в тесте, приготовленные во фритюре. Оборудована фуд-зона, где можно перекусить», — прокомментировали открытие в пресс-службе города.

Сообщается, что пекарня работает только с качественными натуральными продуктами. При приготовлении не используются красители, ароматизаторы и вкусовые добавки. Почти все оборудование отечественного производства.

Предпринимательница, Екатерина Щербакова, открыла это заведение воспользовавшись программой Фонда поддержки предпринимательства ЯНАО «Мой Бизнес». На этом останавливаться не планирует и в будущем хочет расширять свой бизнес.

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