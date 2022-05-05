05 мая 2022

Пекарня с фуд-зоной появилась в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, к чаю, сдоба, еда, выпечка, сладкая булочка, хлебобулочная продукция
В ассортименте различные пироги и булочки Фото:

Новая пекарня «Хлебничная» с фуд-зоной открылась в Салехарде по адресу Зои Космодемьянской, 68. В ассортименте пока пироги и булочки, но скоро он расширится, сообщили предствители администрации ямальской столицы.

«В ассортименте есть все, что душе угодно: хлеб, пироги, аппетитные слойки, булочки, пирожки, тесто для выпечки, а также морс собственного производства. В скором времени в продаже появятся беляши, чебуреки и сосиски в тесте, приготовленные во фритюре. Оборудована фуд-зона, где можно перекусить», — прокомментировали открытие в пресс-службе города.

Сообщается, что пекарня работает только с качественными натуральными продуктами. При приготовлении не используются красители, ароматизаторы и вкусовые добавки. Почти все оборудование отечественного производства.

Предпринимательница, Екатерина Щербакова, открыла это заведение воспользовавшись программой Фонда поддержки предпринимательства ЯНАО «Мой Бизнес». На этом останавливаться не планирует и в будущем хочет расширять свой бизнес.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Лабытнанги открылась первая в городе блинная. Ее создали, переделав кулинарию под новое производство.

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Новая пекарня «Хлебничная» с фуд-зоной открылась в Салехарде по адресу Зои Космодемьянской, 68. В ассортименте пока пироги и булочки, но скоро он расширится, сообщили предствители администрации ямальской столицы. «В ассортименте есть все, что душе угодно: хлеб, пироги, аппетитные слойки, булочки, пирожки, тесто для выпечки, а также морс собственного производства. В скором времени в продаже появятся беляши, чебуреки и сосиски в тесте, приготовленные во фритюре. Оборудована фуд-зона, где можно перекусить», — прокомментировали открытие в пресс-службе города. Сообщается, что пекарня работает только с качественными натуральными продуктами. При приготовлении не используются красители, ароматизаторы и вкусовые добавки. Почти все оборудование отечественного производства. Предпринимательница, Екатерина Щербакова, открыла это заведение воспользовавшись программой Фонда поддержки предпринимательства ЯНАО «Мой Бизнес». На этом останавливаться не планирует и в будущем хочет расширять свой бизнес. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Лабытнанги открылась первая в городе блинная. Ее создали, переделав кулинарию под новое производство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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