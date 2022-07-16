Дом затопило после ремонта кровли (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени после дождя затопило многоквартирный дом по улице Широтная, 17а. Об этом URA.RU рассказал местный житель. По словам тюменца, потоп произошел из-за некачественного ремонта кровли, который длился три месяца.

«Три месяца в нашем доме идет капитальный ремонт. С каждым днем от этого ремонта становится все хуже и хуже. Если раньше кровля не текла, то сегодня был потоп, шквал, мы выходили со швабрами и убирали воду», — рассказал читатель URA.RU.

По его словам, служба технического заказчика при тюменской администрации (МКУ «Служба технического контроля) не контролирует производство работ. Кроме того, жильцы дома не понимают, что им делать с подрядчиком (ООО «Промтехсервис»), который не выполняет требования по ремонту кровли.

«Пятого августа должен закончиться капремонт, а прогресса нет. Гидроизоляции на крыше нет. Вся отделка отходит в подъезде. Все наше имущество испорчено», — добавил читатель URA.RU.

Агентство направило запрос в госжилинспекцию Тюменской области, в городскую администрацию, а также в ООО «Промтехсервис» и в МКУ «Службу технического контроля». Ответ ожидается.

Паспорт объекта по ремонту кровли Фото: читатель URA.RU

Пострадала отделка дома после дождя Фото: читатель URA.RU

Последствия после потопа в тюменском доме Фото: читатель URA.RU