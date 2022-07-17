Обстоятельства разборки сейчас выясняет полиция Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вечером 17 июля неизвестные устроили стрельбу рядом с ЖК «Янтарная долина» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил житель дома.

На видео, которым поделился собеседник, слышны четыре выстрела и крики. «На место выезжали наряды комплексных сил полиции и следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства уточняются», — рассказали корреспонденту в городском УМВД.

По одной из версий, конфликт может быть связан с парковкой, расположенной за домом на ул. Крауля, 168В. Днем 17 июля в домовом чате появилось видео, на котором спецтехника вывозит c автостоянки будку. «Рейдерский захват», — прокомментировал очевидец.

О споре за эту территорию агентство рассказывало еще в сентябре 2021-го. Тогда источники утверждали, что на рынке нелегальных автостоянок Екатеринбурга появился новый — агрессивный — игрок.