17 июля 2022
16 июля 2022

Челябинец погиб во время подводной рыбалки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Акакуль. Челябинск, вода, озеро, водоем, лето, камыш, климат, природа, экология, сезон, акакуль
Мужчина ушел в воду со снаряжением и пропал Фото:

На озере Калды в Кунашакском районе погиб мужчина, занимавшийся подводной рыбалкой, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области информацию подтвердили.

«Мужчина занимался подводной рыбалкой в ночь на 16 июля: ушел со снаряжением в воду и пропал. Когда он не вернулся на сушу, его знакомые вызвали помощь, тело разыскивают», — рассказал источник.

В пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области URA.RU cообщили, что тело мужчины 1978 года рождения, пропавшего во время подводной рыбалки в ночь на 16 июля, найдено спасателями мобильного отряда ПСС области 17 июля в 700 метрах от места захода в воду. Тело транспортировали к берегу, передали сотрудникам полиции.

Погибшего достали из воды спустя сутки

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На озере Калды в Кунашакском районе погиб мужчина, занимавшийся подводной рыбалкой, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области информацию подтвердили. «Мужчина занимался подводной рыбалкой в ночь на 16 июля: ушел со снаряжением в воду и пропал. Когда он не вернулся на сушу, его знакомые вызвали помощь, тело разыскивают», — рассказал источник. В пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области URA.RU cообщили, что тело мужчины 1978 года рождения, пропавшего во время подводной рыбалки в ночь на 16 июля, найдено спасателями мобильного отряда ПСС области 17 июля в 700 метрах от места захода в воду. Тело транспортировали к берегу, передали сотрудникам полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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