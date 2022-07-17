Мужчина ушел в воду со снаряжением и пропал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озере Калды в Кунашакском районе погиб мужчина, занимавшийся подводной рыбалкой, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области информацию подтвердили.

«Мужчина занимался подводной рыбалкой в ночь на 16 июля: ушел со снаряжением в воду и пропал. Когда он не вернулся на сушу, его знакомые вызвали помощь, тело разыскивают», — рассказал источник.

В пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области URA.RU cообщили, что тело мужчины 1978 года рождения, пропавшего во время подводной рыбалки в ночь на 16 июля, найдено спасателями мобильного отряда ПСС области 17 июля в 700 метрах от места захода в воду. Тело транспортировали к берегу, передали сотрудникам полиции.

Погибшего достали из воды спустя сутки пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области