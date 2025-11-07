Двухминутное видео, использующее фрагменты советских фильмов и, судя по всему, изготовленное с помощью искусственного интеллекта, демонстрирует историю от событий октября 1917 года до наших дней. В кадре появляются киногерой Шурик, первый космонавт Юрий Гагарин и современный лидер партии Геннадий Зюганов, повязывающий галстуки пионерам. В ролике прослеживаются события Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления, комсомольских строек.

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года определила жизнь всего мира на сотни лет вперед, впервые в истории приведя к созданию первого в истории социалистического государства. В 1922 году был образован Советский Союз, который просуществовал 69 лет. Затем из республик СССР образовались независимые государства, одним из которых является современная Российская Федерация.