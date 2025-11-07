Квартиры на ЧМЗ в среднем продают по 89 338 рублей за квадрат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в сентябре по сравнению с августом 2025 года самые недорогие квартиры на вторичном рынке продаются в Металлургическом районе. Купить вторичное жилье на ЧМЗ можно по 89 338 рублей за квадратный метр. Цены на квартиры там ниже, чем в среднем по рынку, сообщили в пресс-службе «Этажи».

«Также недорогое жилье на вторичном рынке можно купить Тракторозаводском районе в поселке Чурилово. Там квартиры можно приобрести по 92 000 рублей за квадратный метр. Завершает рейтинг районов с бюджетным жильем Ленинский район, где квартиры продают по 98 000 рублей за квадрат», — сообщили в пресс-службе.





В Челябинске в сентябре 2025 года квартиры на вторичном рынке в среднем продавались по 92 151 рублей за квадратный метр. Вторичное жилье челябинцы покупали в среднем по 3 985 000 рублей. За месяц квартиры подорожали на 91 000 рублей (за объект).

В целом по Челябинску доля «свежей вторички», построенной после 2015 года, достигает 29%. Столько же квартир в городе построено после 1954 года. «Свежую вторичку» продают по 140 000 рублей за квадрат, в домах более ранней постройки жилье стоит 93 000 рублей за квадратный метр.