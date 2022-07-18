Власти Австрии пожаловались на вред санкций против РФ

18 июля 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Россия является важным поставщиков нефти и газа, подчеркнул Александер Шалленберг Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции серьезно влияют на экономическое положение Австрии. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Александер Шалленберг перед встречей со своими коллегами на саммите глав МИД стран ЕС. «Конечно, санкции против России сказываются на нас. Россия — важный торговый партнер. И мы, в свою очередь, важные торговые партнеры для России. Она важный поставщик природных ресурсов, нефти и газа», — передает ТАСС слова Шалленберга. Евросоюз ввел масштабные санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. По словам главы государства, санкции Запада приведут к труднообратимым последствиям для Евросоюза и беднейших стран мира, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Антироссийские санкции серьезно влияют на экономическое положение Австрии. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Александер Шалленберг перед встречей со своими коллегами на саммите глав МИД стран ЕС. «Конечно, санкции против России сказываются на нас. Россия — важный торговый партнер. И мы, в свою очередь, важные торговые партнеры для России. Она важный поставщик природных ресурсов, нефти и газа», — передает ТАСС слова Шалленберга. Евросоюз ввел масштабные санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. По словам главы государства, санкции Запада приведут к труднообратимым последствиям для Евросоюза и беднейших стран мира, пишет RT.