Пьяный водитель пытался скрыться от экипажа ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае пьяного водителя, сбившего сотрудника ДПС, заставила остановиться только стрельба по колесам. Видео погони за нарушителем опубликовала в пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Вечером 17 июля в Соликамске (Пермский край) водитель «Лада Гранта» проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться. «Включив проблесковые маячки полицейские начали преследование. На ул. Фрунзе автомобиль нарушителя был блокирован двумя экипажами ДПС. Однако, когда инспектор подбежал к „Ладе“, водитель начал движение вперед, в результате чего сбил сотрудника полиции, после этого протаранил служебный автомобиль и продолжил движение. После неоднократных требований об остановке, сотрудник ГИБДД произвел предупредительный выстрел в воздух. Это не остановило нарушителя, и он продолжал движение. Тогда для остановки транспортного средства госавтоинспектор произвел несколько выстрелов по колесам „Лады“ в результате чего автомобиль остановился», — рассказали в полиции.

Полицейские задержали водителя, им оказался 34-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина не имел права управлять автомобилем. В отношении нарушителя составлены административные протоколы.