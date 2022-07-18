Войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, военные, техника, донбасс, танк, днр, армия россии
Армия ДНР перекрыла дорогу из Авдеевки в Константиновку, сообщил Эдуард Басурин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Войска Донецкой народной республики (ДНР) взяли в полукольцо город Авдеевку. Об этом сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Войска ДНР полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку. Авдеевка взята в полукольцо», — сказал Басурин в эфире «Первого канала»

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. Президент подчеркнул, что на Украине «давно выращивали националистов». Путин заявлял, что оккупация Украины не является целью России.

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Войска Донецкой народной республики (ДНР) взяли в полукольцо город Авдеевку. Об этом сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. «Войска ДНР полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку. Авдеевка взята в полукольцо», — сказал Басурин в эфире «Первого канала» Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. Президент подчеркнул, что на Украине «давно выращивали националистов». Путин заявлял, что оккупация Украины не является целью России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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