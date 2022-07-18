Войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

Армия ДНР перекрыла дорогу из Авдеевки в Константиновку, сообщил Эдуард Басурин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Войска Донецкой народной республики (ДНР) взяли в полукольцо город Авдеевку. Об этом сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Войска ДНР полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку. Авдеевка взята в полукольцо», — сказал Басурин в эфире «Первого канала»

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. Президент подчеркнул, что на Украине «давно выращивали националистов». Путин заявлял, что оккупация Украины не является целью России.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!