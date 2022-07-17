Силовики проверят челябинских медиков из-за смерти новорожденного

Младенец скончался через неделю после рождения из-за сердечной патологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка в Челябинской области. По предварительным данным, во время беременности матери медработники в Снежинске не выявили у будущего ребенка патологию сердечно-сосудистой системы, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, 28-летняя жительница Снежинска состояла в связи беременностью на учете в женской консультации медсанчасти №15 в период с октября 2021 по апрель 2022 года. В апреле она родила сына в роддоме города Касли, у новорожденного оказалась серьезная сердечная патология, которая не была выявлена в период беременности матери. Ребенка госпитализировали в федеральный кардиоцентр в Челябинске, но спасти не смогли: малыш скончался через несколько дней», — рассказал источник.

Сейчас по факту смерти ребенка следственные органы получили заключения экспертов, которые и сделали выводы, что беременность вели ненадлежащим образом. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). Фигурантов в нем пока нет. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что прокомментируют информацию позднее.