Евросоюз выделит Украине дополнительную помощь

18 июля 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Всего Евросоюз направит Киеву 2,5 миллиарда евро Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз окажет новую военную помощь Украине и выделит на финансирование вооружения Киева 500 миллионов евро. Об этом на своей странице в Twitter (заблокирован в России) сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. «Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины. Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро», — написал Шарль Мишель. Ранее URA.RU сообщало, что США поменяли свой подход к помощи Украине, сделав его поэтапным. По мнению граждан Америки, власти страны не должны оказывать военную и финансовую помощь Украине, в то время как в самих штатах есть большие экономические проблемы.

Евросоюз окажет новую военную помощь Украине и выделит на финансирование вооружения Киева 500 миллионов евро. Об этом на своей странице в Twitter (заблокирован в России) сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. «Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины. Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро», — написал Шарль Мишель. Ранее URA.RU сообщало, что США поменяли свой подход к помощи Украине, сделав его поэтапным. По мнению граждан Америки, власти страны не должны оказывать военную и финансовую помощь Украине, в то время как в самих штатах есть большие экономические проблемы.