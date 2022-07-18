Евросоюз выделит Украине дополнительную помощь

Евросоюз окажет новую военную помощь Украине и выделит на финансирование вооружения Киева 500 миллионов евро. Об этом на своей странице в Twitter (заблокирован в России) сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины. Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро», — написал Шарль Мишель.
Ранее URA.RU сообщало, что США поменяли свой подход к помощи Украине, сделав его поэтапным. По мнению граждан Америки, власти страны не должны оказывать военную и финансовую помощь Украине, в то время как в самих штатах есть большие экономические проблемы.
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