Евросоюз выделит Украине дополнительную помощь

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Всего Евросоюз направит Киеву 2,5 миллиарда евро Фото:

Евросоюз окажет новую военную помощь Украине и выделит на финансирование вооружения Киева 500 миллионов евро. Об этом на своей странице в Twitter (заблокирован в России) сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины. Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро», — написал Шарль Мишель.

Ранее URA.RU сообщало, что США поменяли свой подход к помощи Украине, сделав его поэтапным. По мнению граждан Америки, власти страны не должны оказывать военную и финансовую помощь Украине, в то время как в самих штатах есть большие экономические проблемы.

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Евросоюз окажет новую военную помощь Украине и выделит на финансирование вооружения Киева 500 миллионов евро. Об этом на своей странице в Twitter (заблокирован в России) сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. «Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины. Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро», — написал Шарль Мишель. Ранее URA.RU сообщало, что США поменяли свой подход к помощи Украине, сделав его поэтапным. По мнению граждан Америки, власти страны не должны оказывать военную и финансовую помощь Украине, в то время как в самих штатах есть большие экономические проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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