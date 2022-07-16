16 июля 2022

TAC: США поменяли подход к оказанию помощи Украине

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Флаги США
США сменят тактику по поддержке Украины из-за недовольства граждан, заявил Брэдли Девлин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские власти изменили свой подход по поддержке Украины, подходя к делу поэтапно. Об этом заявил обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.

«Белый дом и конгресс изменил подход к оказанию военной и иной помощи Украине, сделав его более поэтапным. Миллиард здесь, еще один там и, может быть, два, если они хорошенько попросят», — заявил Брэдли Девлин.

Автор материала отмечает, что деньги и оборудование, отправляемые Киеву, становится все труднее отследить, однако они продолжают «уходить за дверь». По его словам, общественность начала раздражаться из-за американского участия в украинском конфликте, потому Вашингтон принял решение изменить схему поддержки Киева.

Ранее сообщалось, Запад отправит на Украину наблюдателей для контроля за оружием. Минобороны РФ сообщало, что чиновники в Харькове распродают западные лекарства, поставленные в качестве гумпомощи. Также украинские власти в Запорожье перепродают гумпомощь населению. В Пентагоне не поверили, что Украина может перепродавать поставляемое оружие. По мнению граждан США, власти страны не должны оказывать военную и финансовую помощь Украине, в то время как в самой Америке есть большие экономические проблемы. У Евросоюза также не хватает денег на помощь Украине.

Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.

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Американские власти изменили свой подход по поддержке Украины, подходя к делу поэтапно. Об этом заявил обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин. «Белый дом и конгресс изменил подход к оказанию военной и иной помощи Украине, сделав его более поэтапным. Миллиард здесь, еще один там и, может быть, два, если они хорошенько попросят», — заявил Брэдли Девлин. Автор материала отмечает, что деньги и оборудование, отправляемые Киеву, становится все труднее отследить, однако они продолжают «уходить за дверь». По его словам, общественность начала раздражаться из-за американского участия в украинском конфликте, потому Вашингтон принял решение изменить схему поддержки Киева. Ранее сообщалось, Запад отправит на Украину наблюдателей для контроля за оружием. Минобороны РФ сообщало, что чиновники в Харькове распродают западные лекарства, поставленные в качестве гумпомощи. Также украинские власти в Запорожье перепродают гумпомощь населению. В Пентагоне не поверили, что Украина может перепродавать поставляемое оружие. По мнению граждан США, власти страны не должны оказывать военную и финансовую помощь Украине, в то время как в самой Америке есть большие экономические проблемы. У Евросоюза также не хватает денег на помощь Украине. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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