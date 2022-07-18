18 июля 2022

Власти США высказались о смерти британского наемника в ДНР. «Огорчены и глубоко озабочены»

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Госдеп США «глубоко озабочен» из-за смерти британского наемника в ДНР Фото:
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Госдепартамент США выразил огорчение в связи со смертью находившегося в плену в Донецкой народной республике (ДНР) британского наемника Пола Ури. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.

«Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури», — написал Прайс в Twitter. При этом, он назвал наемника «британским гуманитарным работником».

Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля. О его смерти сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, у наемника был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила в его смерти Россию. В российском МИДе заявили, что власти Великобритании намеренно нагнетают ситуацию вокруг скончавшегося боевика.

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Госдепартамент США выразил огорчение в связи со смертью находившегося в плену в Донецкой народной республике (ДНР) британского наемника Пола Ури. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс. «Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури», — написал Прайс в Twitter. При этом, он назвал наемника «британским гуманитарным работником». Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля. О его смерти сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, у наемника был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила в его смерти Россию. В российском МИДе заявили, что власти Великобритании намеренно нагнетают ситуацию вокруг скончавшегося боевика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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