Лиз Трасс обвинила РФ в смерти британского наемника на Украине

Лиз Трасс заявила, что британский наемник Пол Ури был гуманитарным работником Фото: Andy Rain, EPA

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия «ответит» за смерть гражданина Соединенного Королевства Пола Ури, который погиб в Донецкой народной республике. Ее слова приводит агентство Reuters.

«Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури во время содержания под стражей. Россия должна нести полную ответственность за это», — сказала Трасс.

Ранее омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что Пол Ури скончался 10 июля из-за хронических болезней. Он попал в плен в апреле 2022 года, пишет RT. По словам Морозовой, на Украине Пол Ури занимался подготовкой наемников и командовал боевыми операциями Вооруженных сил Украины (ВСУ).