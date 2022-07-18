МИД РФ: Британия нагнетает ситуацию вокруг смерти наемника в ДНР

18 июля 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Британия не предоставляла пленному наемнику необходимые для жизни лекарства, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Великобритании намеренно нагнетают ситуацию вокруг скончавшегося в ДНР наемника Пола Ури, обвиняя в его смерти Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Отмечаем неуместное стремление Лондона политизировать и нагнетать ситуацию вокруг скончавшегося в Донецкой Народной Республике британского подданного Пола Ури. При этом, по информации властей ДНР, он являлся отнюдь не гражданским лицом, а был профессиональным военным, ранее служившим в Афганистане, Ираке и Ливии, после чего руководил боевыми операциями и обучал военнослужащих ВСУ», — приводит слова Захаровой официальный сайт Министерства иностранных дел России. Представитель МИД РФ также указала на то, что Британия не предоставляла Ури медицинские препараты, необходимые для лечения целого ряда хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет, которым страдал наемник. «Тем не менее, необходимая врачебная помощь ему была оказана донецкими властями», — отметила Захарова. Находившийся в плену ДНР британский наемник Пол Ури скончался из-за хронических болезней 15 июля. Омбудсмен республики Дарья Морозова отмечала, что боец умер из-за тяжелых заболеваний и сильного стресса, связанного с пленением и нежеланием британских властей заниматься его судьбой. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила в смерти наемника Россию. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Великобритании намеренно нагнетают ситуацию вокруг скончавшегося в ДНР наемника Пола Ури, обвиняя в его смерти Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Отмечаем неуместное стремление Лондона политизировать и нагнетать ситуацию вокруг скончавшегося в Донецкой Народной Республике британского подданного Пола Ури. При этом, по информации властей ДНР, он являлся отнюдь не гражданским лицом, а был профессиональным военным, ранее служившим в Афганистане, Ираке и Ливии, после чего руководил боевыми операциями и обучал военнослужащих ВСУ», — приводит слова Захаровой официальный сайт Министерства иностранных дел России. Представитель МИД РФ также указала на то, что Британия не предоставляла Ури медицинские препараты, необходимые для лечения целого ряда хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет, которым страдал наемник. «Тем не менее, необходимая врачебная помощь ему была оказана донецкими властями», — отметила Захарова. Находившийся в плену ДНР британский наемник Пол Ури скончался из-за хронических болезней 15 июля. Омбудсмен республики Дарья Морозова отмечала, что боец умер из-за тяжелых заболеваний и сильного стресса, связанного с пленением и нежеланием британских властей заниматься его судьбой. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила в смерти наемника Россию.