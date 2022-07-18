Врачи ЯНАО отпустили больных заразной инфекцией

Больных через суд заставили пройти обследование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врач-фтизиатр Надымской ЦРБ отпустил двоих пациентов, больных туберкулезом, из медучреждения без лечения и соответствующего обследования, потому что они отказались от этих процедур, что является нарушением. Заболевание носит эпидемиологически опасный характер и представляет угрозу здоровью окружающим, сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что на диспансерном учете и наблюдении у врача-фтизиатра поликлиники ГБУЗ ЯНАО „Надымская ЦРБ“ с диагнозом инфильтративный туберкулез верхних долей легких состоят 2 местных жителя, которые отказываются в добровольном порядке пройти обследование и лечение. Согласно заключениям врачей указанное заболевание является эпидемиологически опасным и представляет угрозу здоровью окружающим», — говорится в сообщении регионального надзорного ведомства ЯНАО.

В связи с этим городской прокурор направил иск в суд о госпитализации граждан в противотуберкулезный диспансер для обязательного обследования и лечения. Судом требования прокурора удовлетворены. Исполнительные листы направлены судебным приставам по городу Надым.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пациенты с коронавирусом сбежали из больницы. Двое мужчин выпрыгнули из окна второго этажа из инфекционного отделения медучреждения.