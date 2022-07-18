В курганском городе сотни людей останутся на день без газа

19 июля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

В Шадринске приостановят подачу газа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Шадринске Курганской области 20 июля приостановят подачу газа из-за проведения внеплановых работ. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Шадринск». «Подача газа приостановится с 9:00 до 20:00 по адресам: ул. Советская, 171-183, 150-166; ул. Февральская, 122-128, 203-209; ул. Октябрьская, 173-185, 160-168; ул. Ленина, 216-238, 199-207; пер. Больничный, 10-18, 1; ул. Михайловская,139-155; ул. Щеткина, 20-80, 21-59; ул. Свердлова, 110-118; ул. Мошкалева, 3-25, 2-26; ул. Больничная, 2-8, 1-15 и ул. Восточная, 7-19», — сообщается на канале. Также газа не будет в многоквартирных домах, расположенных по адресам ул. Ленина,191 и ул. Мошкалева, 1 и в котельной по адресу ул. Михайловская, 153А. Информацию об этом передали АО «Газпром газораспределение Курган». Ранее URA.RU писало, что семьям с детьми отключили газ из-за соседа-должника. Под отключение попали 22 человека, включая семь детей.

В городе Шадринске Курганской области 20 июля приостановят подачу газа из-за проведения внеплановых работ. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Шадринск». «Подача газа приостановится с 9:00 до 20:00 по адресам: ул. Советская, 171-183, 150-166; ул. Февральская, 122-128, 203-209; ул. Октябрьская, 173-185, 160-168; ул. Ленина, 216-238, 199-207; пер. Больничный, 10-18, 1; ул. Михайловская,139-155; ул. Щеткина, 20-80, 21-59; ул. Свердлова, 110-118; ул. Мошкалева, 3-25, 2-26; ул. Больничная, 2-8, 1-15 и ул. Восточная, 7-19», — сообщается на канале. Также газа не будет в многоквартирных домах, расположенных по адресам ул. Ленина,191 и ул. Мошкалева, 1 и в котельной по адресу ул. Михайловская, 153А. Информацию об этом передали АО «Газпром газораспределение Курган». Ранее URA.RU писало, что семьям с детьми отключили газ из-за соседа-должника. Под отключение попали 22 человека, включая семь детей.