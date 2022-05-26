В Кургане семьям с детьми отключили газ из-за соседа-должника

В Кургане жильцам нескольких квартир отключили газ из-за одного должника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям многоквартирного дома по ул. Володарского в Кургане отключили газоснабжение из-за соседа-должника. У семей несколько дней нет возможности приготовить горячую еду, написала жительница дома в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«В нашем 5-этажном доме по ул. Володарского, 51 проживает „замечательный сосед“. Он не оплачивает газ, и ЖКХ годами! Уже как пять дней по его вине отключили нашему и соседнему стоякам газ. Оборудование у него старое и в квартиру он никого не пускает, а еще у него особенные взгляды на обязанности государства. Спасибо газовой службе, что позаботились о жильцах дома и спасли их от возможной утечки и взрыва! Но как быть добросовестным плательщикам за услуги газа. Возможность приготовить пищу себе и детям отсутствует, весь сухпаек съеден и что дальше?» — написала Ирина Гудкова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте» с просьбой о помощи.

Автор поста уточнила, что под отключение попали 22 человека, включая семь детей. Люди боятся, что их жалобы в надзорные инстанции будут рассматривать долгие месяцы.

В комментариях курганцы пишут, что служба должна была ограничить подачу газа в одну квартиру и советуют подать на должника коллективный иск в суд. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана, а также в пресс-службу «Газпром межрегионгаз Курган» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не потупил.