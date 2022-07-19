Аналитик СПЧ назвал сроки блокировки YouToube в России

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YouTube может стать недоступным для россиян к осени Фото:

Работу видеохостинга YouTube в России могут ограничить к осени. Об этом на круглом столе в Общественной палате РФ заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

«Я думаю, это [работа YouTube] кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео „ВКонтакте“ станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена [YouTube]», — приводит слова Ашманова ТАСС.

По словам представителя СПЧ, владелец хостинга был в очередной раз оштрафован за то, что YouTube не заблокировал запрещенный контент. Проблемы в договоренностях видеохостинга с российскими властями по поводу соблюдения законодательства РФ начались еще в апреле.

Ранее URA.RU сообщало, что Госдума не планировала блокировать YouTube и Google. Комитет Госдумы по информационной политики заявляла, что эти ресурсы не переходят грань разумного.

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Работу видеохостинга YouTube в России могут ограничить к осени. Об этом на круглом столе в Общественной палате РФ заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов. «Я думаю, это [работа YouTube] кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео „ВКонтакте“ станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена [YouTube]», — приводит слова Ашманова ТАСС. По словам представителя СПЧ, владелец хостинга был в очередной раз оштрафован за то, что YouTube не заблокировал запрещенный контент. Проблемы в договоренностях видеохостинга с российскими властями по поводу соблюдения законодательства РФ начались еще в апреле. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума не планировала блокировать YouTube и Google. Комитет Госдумы по информационной политики заявляла, что эти ресурсы не переходят грань разумного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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