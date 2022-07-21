Диетолог Арзамасцев: чай ведет к бессоннице и болезням сердца

Крепкий чай ведет к проблемам с желудком, бессоннице и болезням сердца Фото: Александр Елизаров © URA.RU

При чрезмерном употреблении крепкого чая могут появиться проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом, бессонница, а также обостриться болезни сердечно-сосудистой системы. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

«В чае есть танины, такие дубильные вещества, которые действуют как антиоксиданты. Но если человек пьет очень много чая, особенно крепкого, то эти танины могут вызывать проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом. Также важно понимать, что если у человека гастрит, то нежелательно пить крепкий чай. Можно назвать небольшим минусом то, что чай может вызывать повышение аппетита. Не у всех это происходит, но есть люди, которым после приема чая хочется есть еще больше. Также за счет кофеина у человека может появиться бессонница. Если человек спит плохо, то на ночь именно крепко заваренный чай пить нежелательно», — пояснил Евгений Арзамасцев.

Диетолог также отметил, что не стоит часто пить крепкий чай людям, у которых есть проблемы с сердцем, особенно, если прием данного напитка вызывает учащение сердцебиения. «Людям, у которых есть проблемы с сердцем, если прием чая вызывает учащение сердцебиения, лучше его не пить либо делать некрепким. Проблемы бывают разные, это не только болезнь сердца, но еще может быть и болезнь сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, в том числе потому, что кофеин может приводить к перепадам давления», — заключает Арзамасцев.

Чай впервые был импортирован в Европу 21 июля 1610 года. Торговля чаем стала знаковым событием, которое способствовало установлению связей между Востоком и Западом. В Европе чай служил символов богатства и благополучия.

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