Мэр Екатеринбурга анонсировал нового хэдлайнера на Дне города

Фамилия нового хэдлайнера пока не раскрывается Фото: Размик Закарян © URA.RU

На Дне города в Екатеринбурге, кроме певца Александра Маршала, выступит еще один хэдлайнер, интересный молодежи. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время пресс-подхода.

«[Хэдлайнером будет] Александр Маршал. Для молодежи мы еще выбираем. Мы определились, что будет два артиста, один — для молодежи, другой для людей среднего возраста», — передал корреспондент URA.RU слова Орлова.

О выступлении Маршала на Дне города стало известно 3 июля. Праздник, посвященной 299-летию Екатеринбурга, пройдет в здании драмтеатра. Алексей Орлов сообщал, что для гуляющих горожан перекроют центральные улицы.