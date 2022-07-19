Мэр Екатеринбурга анонсировал нового хэдлайнера на Дне города

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Фамилия нового хэдлайнера пока не раскрывается Фото:

На Дне города в Екатеринбурге, кроме певца Александра Маршала, выступит еще один хэдлайнер, интересный молодежи. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время пресс-подхода.

«[Хэдлайнером будет] Александр Маршал. Для молодежи мы еще выбираем. Мы определились, что будет два артиста, один — для молодежи, другой для людей среднего возраста», — передал корреспондент URA.RU слова Орлова.

О выступлении Маршала на Дне города стало известно 3 июля. Праздник, посвященной 299-летию Екатеринбурга, пройдет в здании драмтеатра. Алексей Орлов сообщал, что для гуляющих горожан перекроют центральные улицы.

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На Дне города в Екатеринбурге, кроме певца Александра Маршала, выступит еще один хэдлайнер, интересный молодежи. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время пресс-подхода. «[Хэдлайнером будет] Александр Маршал. Для молодежи мы еще выбираем. Мы определились, что будет два артиста, один — для молодежи, другой для людей среднего возраста», — передал корреспондент URA.RU слова Орлова. О выступлении Маршала на Дне города стало известно 3 июля. Праздник, посвященной 299-летию Екатеринбурга, пройдет в здании драмтеатра. Алексей Орлов сообщал, что для гуляющих горожан перекроют центральные улицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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