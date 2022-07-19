Вице-премьер РФ Денис Мантуров планирует осенью посетить Югру с официальным визитом. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.
«Мантуров должен будет ориентировочно посетить Югры в сентябре. Он в это время обычно проводит традиционное совещание с регионами, где обсуждаются вопросы развития промышленности. На этот раз эта встреча должна пройти в Сургуте. Мероприятий было запланировано еще до его повышения в правительстве, но оно все еще актуально. И процесс подготовки к нему уже идет», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что Мантуров вряд ли изменит свои планы, поскольку сейчас является новым куратором УрФО в федеральном кабмине.
В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили URA.RU, что не обладают информацией о предстоящем визите Мантурова в Югру. В пресс-службе правительства РФ переадресовали вопрос в пресс-службу вице-премьера. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Мантуров стал новым куратором в УрФО после того, как бывший вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов был назначен главой «Роскосмоса». В Югре Борисов в статусе куратора от кабмина последний раз был зимой 2021 года.
Вице-премьер РФ Денис Мантуров планирует осенью посетить Югру с официальным визитом. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Мантуров должен будет ориентировочно посетить Югры в сентябре. Он в это время обычно проводит традиционное совещание с регионами, где обсуждаются вопросы развития промышленности. На этот раз эта встреча должна пройти в Сургуте. Мероприятий было запланировано еще до его повышения в правительстве, но оно все еще актуально. И процесс подготовки к нему уже идет», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что Мантуров вряд ли изменит свои планы, поскольку сейчас является новым куратором УрФО в федеральном кабмине. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили URA.RU, что не обладают информацией о предстоящем визите Мантурова в Югру. В пресс-службе правительства РФ переадресовали вопрос в пресс-службу вице-премьера. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Мантуров стал новым куратором в УрФО после того, как бывший вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов был назначен главой «Роскосмоса». В Югре Борисов в статусе куратора от кабмина последний раз был зимой 2021 года.