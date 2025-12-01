Пожарные ХМАО спасли семью из сгоревшего дома

Пожарные ХМАО вытащили двух взрослых и двоих детей из сгоревшего дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Каменное Октябрьского района ХМАО пожарные спасли семью с двумя детьми из горящего двухэтажного жилого дома на улице Береговая. Дом сгорел полностью.

«Пожарные поста Каменное прибыли по сообщению о возгорании жилого дома и эвакуировали четырех человек, включая двух детей. Здание площадью 200 квадратных метров полностью уничтожено огнем», — сообщили URA.RU в «Центроспасе-Югра».

По словам спасателей, пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и оценивают причиненный ущерб. Дом выгорел по всей площади.

