Пожарные ХМАО спасли семью из сгоревшего дома

01 декабря 2025 в 11:15
Пожарные ХМАО вытащили двух взрослых и двоих детей из сгоревшего дома

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Каменное Октябрьского района ХМАО пожарные спасли семью с двумя детьми из горящего двухэтажного жилого дома на улице Береговая. Дом сгорел полностью.

«Пожарные поста Каменное прибыли по сообщению о возгорании жилого дома и эвакуировали четырех человек, включая двух детей. Здание площадью 200 квадратных метров полностью уничтожено огнем», — сообщили URA.RU в «Центроспасе-Югра».

По словам спасателей, пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и оценивают причиненный ущерб. Дом выгорел по всей площади.

Ранее URA.RU писало, что в Лянторе (ХМАО) из горящего дома во втором микрорайоне пожарные эвакуировали ребенка и двух взрослых. На момент прибытия спасателей из окна квартиры, расположенной на первом этаже, шел густой черный дым.

