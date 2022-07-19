Посол ЛНР в РФ: на Украине проводят насильственную мобилизацию

20 июля 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

На фронт посылают всех мужчин, несмотря на состояние здоровья или иные обстоятельства Фото: Официальный сайт президента Украины В подконтрольных Украине районах Донбасса началась насильственная мобилизация — на фронт посылают всех мужчин, несмотря на состояние здоровья или иные обстоятельства. Об этом «Известиям» рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Сейчас украинские власти хватают людей на улицах и блокпостах. После этого им дают в руки оружие и отправляют на фронт. Деваться мужикам некуда — вся территория перекрыта сетью бокпостов, берут всех подряд. Жаловаться мобилизованному, например, на плохое состояние здоровья — некому. В международном праве такой процесс называют насильственной мобилизацией», — подчеркнул он. По его словам, в пока еще неосвобожденных районах Донбасса Украина сейчас старается «высосать все мобилизационные возможности». Ранее политолог Сергей Марков говорил о том, что мобилизации в России не предвидится. Так он прокомментировал принятие закона о мобилизации экономических ресурсов в период спецоперации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее главная цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В подконтрольных Украине районах Донбасса началась насильственная мобилизация — на фронт посылают всех мужчин, несмотря на состояние здоровья или иные обстоятельства. Об этом «Известиям» рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Сейчас украинские власти хватают людей на улицах и блокпостах. После этого им дают в руки оружие и отправляют на фронт. Деваться мужикам некуда — вся территория перекрыта сетью бокпостов, берут всех подряд. Жаловаться мобилизованному, например, на плохое состояние здоровья — некому. В международном праве такой процесс называют насильственной мобилизацией», — подчеркнул он. По его словам, в пока еще неосвобожденных районах Донбасса Украина сейчас старается «высосать все мобилизационные возможности». Ранее политолог Сергей Марков говорил о том, что мобилизации в России не предвидится. Так он прокомментировал принятие закона о мобилизации экономических ресурсов в период спецоперации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее главная цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.