Политолог раскрыл, почему в России не будет мобилизации

14 июля 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

В России нет предпосылок для объявления мобилизации, считает Сергей Марков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Принятие закона о мобилизации экономических ресурсов в период спецоперации не является признаком скорой мобилизации граждан. Такое мнение в своем telegram-канале высказал политолог Сергей Марков. «В России легкая паника от указа Путина о возможной мобилизации ресурсов и структур экономики на военные нужды, если армия России ведет операции за рубежом. Многие опасаются объявления войны и начала мобилизации. Но опасаться не надо. Если бы собирались объявлять войну и начать мобилизацию, то такие отдельные указы по экономике не принимали бы», — написал Марков. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики в период проведения ВС РФ операций за пределами страны. В Кремле отметили, что закон не является предпосылкой к введению военного положения. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее главная цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Принятие закона о мобилизации экономических ресурсов в период спецоперации не является признаком скорой мобилизации граждан. Такое мнение в своем telegram-канале высказал политолог Сергей Марков. «В России легкая паника от указа Путина о возможной мобилизации ресурсов и структур экономики на военные нужды, если армия России ведет операции за рубежом. Многие опасаются объявления войны и начала мобилизации. Но опасаться не надо. Если бы собирались объявлять войну и начать мобилизацию, то такие отдельные указы по экономике не принимали бы», — написал Марков. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики в период проведения ВС РФ операций за пределами страны. В Кремле отметили, что закон не является предпосылкой к введению военного положения. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее главная цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.