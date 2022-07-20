В Кремле допустили изменение формата «Прямой линии» с Путиным

20 июля 2022 в 09:26 Размер текста - 17 +

Формат «Прямой линии» с Владимиром Путиным будет зависеть от Роспотребнадзора, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Формат ежегодной «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным может измениться из-за рекомендаций Роспотребнадзора. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. «Пока не знаем, какой будет формат. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор. Вы видите, как меняется в мире ситуация с коронавирусом, вы видите темпы роста в разных странах», — сказал Песков в беседе с ТАСС. Ранее в Кремле сообщили, что «Прямую линию», вероятно, перенесут на осень. Вместе с тем Песков подчеркнул, что несмотря на перенос «Прямая линия» «будет обязательно». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Формат ежегодной «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным может измениться из-за рекомендаций Роспотребнадзора. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. «Пока не знаем, какой будет формат. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор. Вы видите, как меняется в мире ситуация с коронавирусом, вы видите темпы роста в разных странах», — сказал Песков в беседе с ТАСС. Ранее в Кремле сообщили, что «Прямую линию», вероятно, перенесут на осень. Вместе с тем Песков подчеркнул, что несмотря на перенос «Прямая линия» «будет обязательно».