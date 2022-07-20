В Кремле допустили изменение формата «Прямой линии» с Путиным

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Формат «Прямой линии» с Владимиром Путиным будет зависеть от Роспотребнадзора, заявил Дмитрий Песков Фото:

Формат ежегодной «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным может измениться из-за рекомендаций Роспотребнадзора. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Пока не знаем, какой будет формат. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор. Вы видите, как меняется в мире ситуация с коронавирусом, вы видите темпы роста в разных странах», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Ранее в Кремле сообщили, что «Прямую линию», вероятно, перенесут на осень. Вместе с тем Песков подчеркнул, что несмотря на перенос «Прямая линия» «будет обязательно».

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Формат ежегодной «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным может измениться из-за рекомендаций Роспотребнадзора. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. «Пока не знаем, какой будет формат. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор. Вы видите, как меняется в мире ситуация с коронавирусом, вы видите темпы роста в разных странах», — сказал Песков в беседе с ТАСС. Ранее в Кремле сообщили, что «Прямую линию», вероятно, перенесут на осень. Вместе с тем Песков подчеркнул, что несмотря на перенос «Прямая линия» «будет обязательно».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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