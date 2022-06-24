Прямая линия с Путиным состоится, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет позже в этом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — сообщил Песков в ответ на вопрос ТАСС. Он уточнил, что в настоящий момент у президента есть другие, более важные, мероприятия.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с президентом не состоится в июне. При этом он ответил, что подготовка к мероприятию уже идет. В прошлом году прямая линия проходила 30 июня.