В Кремле отложили прямую линию с Путиным. «Есть более важные мероприятия»

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, путин на экране
Прямая линия с Путиным состоится, заявил Песков Фото:

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет позже в этом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — сообщил Песков в ответ на вопрос ТАСС. Он уточнил, что в настоящий момент у президента есть другие, более важные, мероприятия.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с президентом не состоится в июне. При этом он ответил, что подготовка к мероприятию уже идет. В прошлом году прямая линия проходила 30 июня.

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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет позже в этом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — сообщил Песков в ответ на вопрос ТАСС. Он уточнил, что в настоящий момент у президента есть другие, более важные, мероприятия. Ранее Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с президентом не состоится в июне. При этом он ответил, что подготовка к мероприятию уже идет. В прошлом году прямая линия проходила 30 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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