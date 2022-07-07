В Кремле ответили на вопрос о переносе прямой линии Путина

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков не исключил переноса «Прямой линии» Фото:

Сроки «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным еще не назначены, однако мероприятие может быть перенесено на осень. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, сроки пока не сформулированы. Также будем [составлять график] с учетом мнения президента. Не исключаю, что это уйдет на осень, будем смотреть», — сказал он журналистам, добавив при этом, что переноса «исключать нельзя».

О возможности переноса «Прямой линии» Песков впервые заявил в конце июня. Он уточнил, что в настоящий момент у президента есть другие, более важные, мероприятия.

Специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит ежегодно в прямом эфире. Глава государства отвечает на вопросы и делает важные заявления.

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Сроки «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным еще не назначены, однако мероприятие может быть перенесено на осень. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, сроки пока не сформулированы. Также будем [составлять график] с учетом мнения президента. Не исключаю, что это уйдет на осень, будем смотреть», — сказал он журналистам, добавив при этом, что переноса «исключать нельзя». О возможности переноса «Прямой линии» Песков впервые заявил в конце июня. Он уточнил, что в настоящий момент у президента есть другие, более важные, мероприятия. Специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит ежегодно в прямом эфире. Глава государства отвечает на вопросы и делает важные заявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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