В Кремле ответили на вопрос о переносе прямой линии Путина

07 июля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не исключил переноса «Прямой линии» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сроки «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным еще не назначены, однако мероприятие может быть перенесено на осень. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, сроки пока не сформулированы. Также будем [составлять график] с учетом мнения президента. Не исключаю, что это уйдет на осень, будем смотреть», — сказал он журналистам, добавив при этом, что переноса «исключать нельзя». О возможности переноса «Прямой линии» Песков впервые заявил в конце июня. Он уточнил, что в настоящий момент у президента есть другие, более важные, мероприятия. Специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит ежегодно в прямом эфире. Глава государства отвечает на вопросы и делает важные заявления. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сроки «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным еще не назначены, однако мероприятие может быть перенесено на осень. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, сроки пока не сформулированы. Также будем [составлять график] с учетом мнения президента. Не исключаю, что это уйдет на осень, будем смотреть», — сказал он журналистам, добавив при этом, что переноса «исключать нельзя». О возможности переноса «Прямой линии» Песков впервые заявил в конце июня. Он уточнил, что в настоящий момент у президента есть другие, более важные, мероприятия. Специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит ежегодно в прямом эфире. Глава государства отвечает на вопросы и делает важные заявления.