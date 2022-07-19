В Тюменской области мужчина зарезал приятеля из-за собаки

Мужчина убил друга, надоедавшего его собаке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюменской области воткнул нож в живот другу, который надоедал его собаке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Голышмановского районного суда.

«В начале февраля обвиняемый выпивал в гостях у знакомых. На следующий день они пришли к мужчине с ответным визитом. Употребив не меньше литра самогона, между двумя участниками застолья случилась ссора. Обвиняемый требовал, чтобы друг перестал трогать его собаку. Тот не послушал, за что получил удар ножом в живот», — рассказали URA.RU в пресс-службе Голышмановского районного суда Тюменской области.

Мужчину пытались спасти: его брат закрывал рану тряпками, а виновник преступления вызвал скорую помощь, перед этим спрятав нож, которым ударил приятеля. Однако раненый умер до приезда медиков.

В суде обвиняемый рассказал, что долгие годы дружил с убитым. Он раскаялся в содеянном и попросил прощения. Суд, приняв во внимание все обстоятельства, на шесть лет отправил мужчину в колонию строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что житель Тобольска убил приятеля из-за того, что мужчина нехорошо обращался с его кошкой. За это он нанес другу три удара ножом в грудь.