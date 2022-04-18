Житель Тюменской области убил друга, который надоедал его кошке

19 апреля 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Тоболяк убил приятеля за плохое отношение к кошке (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Тобольска (Тюменская область) зарезал приятеля из-за того, что мужчина нехорошо обращался с его кошкой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «44-летний житель Тобольска выпивал со своим 46-летним приятелем. По словам мужчины, ему не понравилось то, как гость обращался с его кошкой. Просьбы оставить животное в покое он игнорировал. Хозяин квартиры схватил со стола нож и нанес потерпевшему три удара в грудь. Мужчина был доставлен в больницу, где вскоре скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления СК РФ по Тюменской области. Преступление произошло 17 апреля, в 9-м микрорайоне Тобольска. Сейчас следователи проводят экспертизы, в том числе судебно-медицинскую. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменца, убившего четырех свердловчан, отправили в психбольницу. Сначала мужчина убил своего брата и его семью. Будучи в СИЗО, мужчина расправился с другим арестантом. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Житель Тобольска (Тюменская область) зарезал приятеля из-за того, что мужчина нехорошо обращался с его кошкой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «44-летний житель Тобольска выпивал со своим 46-летним приятелем. По словам мужчины, ему не понравилось то, как гость обращался с его кошкой. Просьбы оставить животное в покое он игнорировал. Хозяин квартиры схватил со стола нож и нанес потерпевшему три удара в грудь. Мужчина был доставлен в больницу, где вскоре скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления СК РФ по Тюменской области. Преступление произошло 17 апреля, в 9-м микрорайоне Тобольска. Сейчас следователи проводят экспертизы, в том числе судебно-медицинскую. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменца, убившего четырех свердловчан, отправили в психбольницу. Сначала мужчина убил своего брата и его семью. Будучи в СИЗО, мужчина расправился с другим арестантом.