18 апреля 2022
17 апреля 2022
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Житель Тюменской области убил друга, который надоедал его кошке

© Служба новостей «URA.RU»
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Кот, найденный на стадионе Лужники во время полуфинала ЧМ-2018 по футболу. Москва, кошка, кот
Тоболяк убил приятеля за плохое отношение к кошке (архивное фото) Фото:

Житель Тобольска (Тюменская область) зарезал приятеля из-за того, что мужчина нехорошо обращался с его кошкой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«44-летний житель Тобольска выпивал со своим 46-летним приятелем. По словам мужчины, ему не понравилось то, как гость обращался с его кошкой. Просьбы оставить животное в покое он игнорировал. Хозяин квартиры схватил со стола нож и нанес потерпевшему три удара в грудь. Мужчина был доставлен в больницу, где вскоре скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления СК РФ по Тюменской области.

Преступление произошло 17 апреля, в 9-м микрорайоне Тобольска. Сейчас следователи проводят экспертизы, в том числе судебно-медицинскую. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что тюменца, убившего четырех свердловчан, отправили в психбольницу. Сначала мужчина убил своего брата и его семью. Будучи в СИЗО, мужчина расправился с другим арестантом.

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Житель Тобольска (Тюменская область) зарезал приятеля из-за того, что мужчина нехорошо обращался с его кошкой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «44-летний житель Тобольска выпивал со своим 46-летним приятелем. По словам мужчины, ему не понравилось то, как гость обращался с его кошкой. Просьбы оставить животное в покое он игнорировал. Хозяин квартиры схватил со стола нож и нанес потерпевшему три удара в грудь. Мужчина был доставлен в больницу, где вскоре скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления СК РФ по Тюменской области. Преступление произошло 17 апреля, в 9-м микрорайоне Тобольска. Сейчас следователи проводят экспертизы, в том числе судебно-медицинскую. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменца, убившего четырех свердловчан, отправили в психбольницу. Сначала мужчина убил своего брата и его семью. Будучи в СИЗО, мужчина расправился с другим арестантом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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