Доктор наук Токарев раскрыл, когда начнется вспышка COVID в ЯНАО

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев призвал ямальцев активнее ревакцинироваться Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые варианты коронавируса в скором времени доберутся до Ямала, количество заболевших начнет расти. Как сообщил URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, такая картина начнет ярче проявляться в конце августа — начале сентября.

«Новые варианты „Омикрона“ ВА.4 и ВА.5 будут распространяться по региону в самое ближайшее время, так же как и по всей стране. В данный момент они уже начинают превалировать среди прочих, по данным секвенирования (исследования вирусных геномов). Думаю, что это [прирост заболевших] совпадет с концом августа, а особенно с началом сентября», — поясняет Токарев.

Он объяснил, что такие сроки обусловлены тем, что естественными драйверами роста заболеваемости коронавирусом являются дети. «Эти дети возвращаются из отпуска вместе с родителями, начинают посещать образовательные учреждения», — уточняет эксперт. Также он отметил, что и вернувшиеся из зарубежных стран отпускники повлияют на вспышку COVID.

Токарев напомнил, что, несмотря на мутации коронавируса, вакцинация остается эффективным способом защиты от тяжелых форм течения болезни. «Вакцинация до сих пор работает, потому что она нацелена не только на формирование гуморального (антительного) ответа, от которого новые варианты научились ускользать, но и Т-клеточного иммунитета. А Т-клеточный иммунитет эффективно справляется со всеми вариантами коронавируса», — рассказал специалист.

На Ямале привилось порядка 270 тысяч человек первым компонентом вакцины, а ревакцинировались более 87 тысяч человек. Ранее Токарев прогнозировал, что летом в регионе ожидаются вспышки коронавируса.

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