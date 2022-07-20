В Херсоне предотвратили теракт

Злоумышленник использовал «коктейли Молотова»
Сотрудники силовых ведомств предотвратили теракт в Херсоне. Злоумышленник пытался «коктейлем Молотова» поджечь пункт подачи документов на российское гражданство.
«Правоохранители задержали мужчину у пункта подачи документов на получение гражданства РФ. Злоумышленник собирался поджечь здание паспортного стола в Херсоне», — сообщает телеканал «Звезда».
Для своих целей злоумышленник использовал «коктейль Молотова», но бросить его в здание он не успел, так как был задержан силовиками. В настоящее время проводятся следственные действия.
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