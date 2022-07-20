В Херсоне предотвратили теракт

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Злоумышленник использовал «коктейли Молотова» Фото:

Сотрудники силовых ведомств предотвратили теракт в Херсоне. Злоумышленник пытался «коктейлем Молотова» поджечь пункт подачи документов на российское гражданство.

«Правоохранители задержали мужчину у пункта подачи документов на получение гражданства РФ. Злоумышленник собирался поджечь здание паспортного стола в Херсоне», — сообщает телеканал «Звезда».

Для своих целей злоумышленник использовал «коктейль Молотова», но бросить его в здание он не успел, так как был задержан силовиками. В настоящее время проводятся следственные действия.

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Сотрудники силовых ведомств предотвратили теракт в Херсоне. Злоумышленник пытался «коктейлем Молотова» поджечь пункт подачи документов на российское гражданство. «Правоохранители задержали мужчину у пункта подачи документов на получение гражданства РФ. Злоумышленник собирался поджечь здание паспортного стола в Херсоне», — сообщает телеканал «Звезда». Для своих целей злоумышленник использовал «коктейль Молотова», но бросить его в здание он не успел, так как был задержан силовиками. В настоящее время проводятся следственные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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