Роспотребнадзор разрешил купаться только в трех водоемах ХМАО

В названных водоемах вода соответствует нормам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Управлении Роспотребнадзора по ХМАО назвали водоемы, в которых можно безопасно купаться. Информация опубликована на сайте ведомства.

«По состоянию на 20.07.2022 положительное санитарно-эпидемиологические заключения выдано на пляж и акваторию озера Окунево в месте купания лагеря „Окуневские зори“ на территории Советского района, озеро „Нешинелор“ Белоярского района, р. Аган в г. Радужный», — отмечается в сообщении ведомства. Всего в округе используется 27 пляжей.

С начала лета исследовано 143 пробы воды. Как сообщает telegram-канал «Мегаполис Югра», в Комсомольском озере в Нижневартовске и в реке Обь в Нижневартовском районе обнаружена кишечная палочка. Контролировать качество воды сотрудники Роспотребнадзора будут по плану весь летний сезон.

Ранее URA.RU писало, что глава администрации Урая Тимур Закирзянов запретил купаться в реке Конда и посещать несанкционированные пляжи, даже без возможности купания. Такие меры вызваны гибелью на воде ребенка.