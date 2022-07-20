20 июля 2022

Роспотребнадзор разрешил купаться только в трех водоемах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляжный отдых на реке Кама. Пермь, река кама, пляж, купание в реке, загарать, пляжный отдых, утки в городе, патруль гимс, гимс мчс
В названных водоемах вода соответствует нормам Фото:

В Управлении Роспотребнадзора по ХМАО назвали водоемы, в которых можно безопасно купаться. Информация опубликована на сайте ведомства.

«По состоянию на 20.07.2022 положительное санитарно-эпидемиологические заключения выдано на пляж и акваторию озера Окунево в месте купания лагеря „Окуневские зори“ на территории Советского района, озеро „Нешинелор“ Белоярского района, р. Аган в г. Радужный», — отмечается в сообщении ведомства. Всего в округе используется 27 пляжей.

С начала лета исследовано 143 пробы воды. Как сообщает telegram-канал «Мегаполис Югра», в Комсомольском озере в Нижневартовске и в реке Обь в Нижневартовском районе обнаружена кишечная палочка. Контролировать качество воды сотрудники Роспотребнадзора будут по плану весь летний сезон.

Ранее URA.RU писало, что глава администрации Урая Тимур Закирзянов запретил купаться в реке Конда и посещать несанкционированные пляжи, даже без возможности купания. Такие меры вызваны гибелью на воде ребенка.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Управлении Роспотребнадзора по ХМАО назвали водоемы, в которых можно безопасно купаться. Информация опубликована на сайте ведомства. «По состоянию на 20.07.2022 положительное санитарно-эпидемиологические заключения выдано на пляж и акваторию озера Окунево в месте купания лагеря „Окуневские зори“ на территории Советского района, озеро „Нешинелор“ Белоярского района, р. Аган в г. Радужный», — отмечается в сообщении ведомства. Всего в округе используется 27 пляжей. С начала лета исследовано 143 пробы воды. Как сообщает telegram-канал «Мегаполис Югра», в Комсомольском озере в Нижневартовске и в реке Обь в Нижневартовском районе обнаружена кишечная палочка. Контролировать качество воды сотрудники Роспотребнадзора будут по плану весь летний сезон. Ранее URA.RU писало, что глава администрации Урая Тимур Закирзянов запретил купаться в реке Конда и посещать несанкционированные пляжи, даже без возможности купания. Такие меры вызваны гибелью на воде ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...