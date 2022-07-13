Мэр из ХМАО запретил купаться и посещать пляжи

Глава администрации Урая Тимур Закирзянов запретил купаться в реке Конда и посещать несанкционированные пляжи, даже без возможности купания. Такие меры вызваны гибелью на воде ребенка, о чем мэр рассказал в видео, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Купаться не положено у нас нигде. Река у нас коварная, есть быстрые течения, подводные воронки. Дополнительные постановления будут исключать возможность отдыха на прибрежных территориях, которые исторически являлись местами отдыха без купания в воде. Сейчас даже этот факт будет отменен», — заявил Закирзянов.
Вместе со спасателями, мэр осмотрел места предполагаемого отдыха горожан, обсудил меры их закрытия. Закирзянов призвал граждан думать о безопасности и избегать «соблазна, зайти в воду».
В качестве альтернативы, глава администрации Урая призвал посещать пляж на набережной. Место специально оборудовано для отдыха, там можно загорать, разговаривать, играть в волейбол.
Ранее URA.RU рассказывало о гибели в реке Конда подростка. Это четвертый случай в ХМАО, менее чем за неделю, по факту несчастного случая проводится прокурорская проверка.
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