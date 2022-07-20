Пермякам рассказали, где получить суперзарплату

За январь—июнь в крае было открыто 2,3 тыс. вакансий с зарплатой свыше 150 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ехать за большими зарплатами пермякам стоит на Дальний Восток или в Москву. В Пермском крае зарплаты выше 150 тысяч рублей в месяц обещают лишь в 5% объявлений о вакансиях. По этому показателю регион находится на 35 месте среди субъектов РФ. Рейтингом с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter.

«В Пермском крае за январь—июнь 2022 года было открыто 2,3 тысячи вакансий с зарплатой свыше 150 тыс. руб. — это 5% от общего числа предложений о работе в регионе и 35 место в стране», — сообщили в компании. Годом ранее в крае таких вакансий было всего 1,2 тысячи, а в рейтинге край занимал 32 место.

Чаще всего зарплаты выше 150 тысяч рублей предлагают на Дальнем Востоке: в Магаданской области (24,6% вакансий), республике Саха (21,6%) и Чукотском автономном округе (20,4%). На четвертом месте расположилась Москва со значением 17,6%, на пятом — Ямало-Ненецкий АО (17%).

Чаще всего сверхзарплаты предлагают в сфере консалтинга (39,3% с такими зарплатами), высшего менеджмента (32,8%) и добыче сырья (27,6%). IT-сфера (22,4%) и строительство (13,5%) занимают четвертое и пятое место, соответственно. Реже всего высокую оплату труда предлагают административному (1,5%) и домашнему (1,1%) персоналу.