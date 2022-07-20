В Карелии началась операция по спасению детей из ХМАО

Следователи Карелии отправились на эвакуацию детей из ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для эвакуации двадцати югорских детей, которые застряли на острове Валаам в Карелии, на катере выехали сотрудники следственного комитета. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по республике Карелия.

«На место выехали наши следователи и криминалисты, четыре человека. На данный момент они еще добираются до самого острова на катере. Самое главное сейчас вывести детей и оценить их состояние здоровье. После этого будет определяться круг лиц виновных в ситуации», — сказали в пресс-службе.

В следственном комитете добавили, что возбудили дело по статье 238 УК РФ ч.2 п. а, «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». По последней информации, на данный момент никто из детей не пострадал. В пресс-службе МЧС Карелии журналисту агентства рассказали, что после эвакуации с острова дети будут доставлены в город Сортавала.

Ранее URA.RU писало, что двадцать детей из ХМАО, которые участвуют в лодочном походе на Валаам, попали в шторм, и теперь им требуется эвакуация. Организатором похода выступила общественная организация «Союз морских пехотинцев Югры» во главе с ее руководителем Русланом Вышкурцевым. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, взятое под личный контроль главой СК России Александром Бастрыкиным.