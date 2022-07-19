К эвакуации с Валаама детей из ХМАО подключился глава СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин держит на контроле ситуацию с детьми из Югры на острове Валаам. Об этом сообщается на сайте СКР.
«Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Карелия Швецу Е.Н. доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии с детьми, которые участвовали в водном походе на остров Валаам», — указано на сайте ведомства. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате СКР.
Ранее URA.RU сообщало, что 20 детей из ХМАО, которые участвовали в лодочном походе на Валаам, попали в шторм и теперь им требуется эвакуация. Возбуждено уголовное дело против организатора путешествия. Власти ХМАО рассчитывают, что операция по эвакуации детей с острова Валаам начнется при наступлении благоприятной погоды.
Глава СКР Александр Бастрыкин держит на контроле ситуацию с детьми из Югры на острове Валаам. Об этом сообщается на сайте СКР. «Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Карелия Швецу Е.Н. доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии с детьми, которые участвовали в водном походе на остров Валаам», — указано на сайте ведомства. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате СКР. Ранее URA.RU сообщало, что 20 детей из ХМАО, которые участвовали в лодочном походе на Валаам, попали в шторм и теперь им требуется эвакуация. Возбуждено уголовное дело против организатора путешествия. Власти ХМАО рассчитывают, что операция по эвакуации детей с острова Валаам начнется при наступлении благоприятной погоды.