19 июля 2022

К эвакуации с Валаама детей из ХМАО подключился глава СКР

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Глава СКР Александа Бастрыкин держит на контроле ситуацию с детьми на острове Валаам Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин держит на контроле ситуацию с детьми из Югры на острове Валаам. Об этом сообщается на сайте СКР.

«Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Карелия Швецу Е.Н. доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии с детьми, которые участвовали в водном походе на остров Валаам», — указано на сайте ведомства. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее URA.RU сообщало, что 20 детей из ХМАО, которые участвовали в лодочном походе на Валаам, попали в шторм и теперь им требуется эвакуация. Возбуждено уголовное дело против организатора путешествия. Власти ХМАО рассчитывают, что операция по эвакуации детей с острова Валаам начнется при наступлении благоприятной погоды.

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Глава СКР Александр Бастрыкин держит на контроле ситуацию с детьми из Югры на острове Валаам. Об этом сообщается на сайте СКР. «Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Карелия Швецу Е.Н. доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии с детьми, которые участвовали в водном походе на остров Валаам», — указано на сайте ведомства. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате СКР. Ранее URA.RU сообщало, что 20 детей из ХМАО, которые участвовали в лодочном походе на Валаам, попали в шторм и теперь им требуется эвакуация. Возбуждено уголовное дело против организатора путешествия. Власти ХМАО рассчитывают, что операция по эвакуации детей с острова Валаам начнется при наступлении благоприятной погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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