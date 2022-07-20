Главному следователю курганской полиции вручили госнаграду. Фото

21 июля 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Медаль «За доблесть в службе» вручил генерал-майор полиции Дмитрий Свинов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане медалью «За доблесть в службе» наградили начальника Следственного управления областного УМВД Оксану Лукашеву. Государственную награду вручил генерал-майор полиции Дмитрий Свинов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов наградил медалью МВД России „За доблесть в службе“ заместителя начальника УМВД России по Курганской области — начальника Следственного управления полковника юстиции Оксана Лукашева, а также начальника отделения уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России „Макушинский“ майора полиции Андрея Яганцева», — говорится на сайте ведомства. Награждение прошло в рамках заседания, посвященного подведению итогов оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2022 года. Ранее URA сообщало о том, что президент России Владимир Путин наградил курганских полицейских, раненных иностранцами. Медали «За отличие в охране общественного порядка» оперуполномоченным вручил генерал-майор полиции Дмитрий Свинов. Медалью «За доблесть в службе» награждена замначальника УМВД России по Курганской области, начальник Следственного управления Оксана Лукашева Фото: УМВД России по Курганской области Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане медалью «За доблесть в службе» наградили начальника Следственного управления областного УМВД Оксану Лукашеву. Государственную награду вручил генерал-майор полиции Дмитрий Свинов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов наградил медалью МВД России „За доблесть в службе“ заместителя начальника УМВД России по Курганской области — начальника Следственного управления полковника юстиции Оксана Лукашева, а также начальника отделения уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России „Макушинский“ майора полиции Андрея Яганцева», — говорится на сайте ведомства. Награждение прошло в рамках заседания, посвященного подведению итогов оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2022 года. Ранее URA сообщало о том, что президент России Владимир Путин наградил курганских полицейских, раненных иностранцами. Медали «За отличие в охране общественного порядка» оперуполномоченным вручил генерал-майор полиции Дмитрий Свинов.