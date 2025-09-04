Курганские исследователи назвали причины, которые мешали развитию промышленности в регионе в то время, когда он еще был частью Челябинской области. Об этом сообщается в статье магистра истории Артема Волкова и кандидата исторических наук Дениса Маслюженко.
«Валовая продукция челябинских предприятий к 1937 году превышала 660 млн рублей и продолжала расти. Все предприятия планируемой Курганской области суммарно давали в 1939 году немногим более 76 млн рублей. Одной из ключевых причин подобного отставания в развитии промышленности является отсутствие источника электроэнергии. В Кургане вплоть до начала Великой Отечественной войны фактически электроэнергии не было. Единственным источником электричества являлась железнодорожная ТЭЦ, которая не могла обеспечить энергией крупные предприятия», — сообщается в статье исследователей «Образование Курганской области: первый проект Челябинского облплана 1939 года».
Ученые также указали, что слабое развитие промышленности в будущем регионе на тот момент отражалось и на слабом развитии транспортной системы. Дорог практически не было, проблематично было с водным и железнодорожным транспортом.
Ранее сообщалось, что создание Курганской области, по мнению исследователей, связано не только с войной, но и с планами Челябинского обкома еще в 1939 году. Челябинск стремился избавиться от слаборазвитых восточных районов, которые тормозили статистику, и из которых впоследствии была создана Курганская область.
