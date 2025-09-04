Как появилась Курганская область и почему она отставала в развитии от Челябинской

В Курганской области до начала Великой Отечественной не было электричества
Курганская область была создана из восточных районов Челябинской, где был низкий уровень развития промышленности
Курганская область была создана из восточных районов Челябинской, где был низкий уровень развития промышленности Фото:

Курганские исследователи назвали причины, которые мешали развитию промышленности в регионе в то время, когда он еще был частью Челябинской области. Об этом сообщается в статье магистра истории Артема Волкова и кандидата исторических наук Дениса Маслюженко.

«Валовая продукция челябинских предприятий к 1937 году превышала 660 млн рублей и продолжала расти. Все предприятия планируемой Курганской области суммарно давали в 1939 году немногим более 76 млн рублей. Одной из ключевых причин подобного отставания в развитии промышленности является отсутствие источника электроэнергии. В Кургане вплоть до начала Великой Отечественной войны фактически электроэнергии не было. Единственным источником электричества являлась железнодорожная ТЭЦ, которая не могла обеспечить энергией крупные предприятия», — сообщается в статье исследователей «Образование Курганской области: первый проект Челябинского облплана 1939 года».

Ученые также указали, что слабое развитие промышленности в будущем регионе на тот момент отражалось и на слабом развитии транспортной системы. Дорог практически не было, проблематично было с водным и железнодорожным транспортом. 

Ранее сообщалось, что создание Курганской области, по мнению исследователей, связано не только с войной, но и с планами Челябинского обкома еще в 1939 году. Челябинск стремился избавиться от слаборазвитых восточных районов, которые тормозили статистику, и из которых впоследствии была создана Курганская область.

