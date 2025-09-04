Дилеры раскрыли, когда вернется спрос на авто

Автоэксперт Подщеколдин: спрос на автомобили начнет восстанавливаться осенью
Повышение ключевой ставки — основная причина, по которой авторынок просел за год на четверть, говорит автоэксперт Подщеколдин
Повышение ключевой ставки — основная причина, по которой авторынок просел за год на четверть, говорит автоэксперт Подщеколдин Фото:

Спрос на автомобили в России начнет постепенно восстанавливаться уже этой осенью, после очередного снижения ключевой ставки, которое ожидают 12 сентября. Такой прогноз дал в интервью URA.RU президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По его словам, ставка 15-16% уже станет для рынка сигналом к оживлению.

«Конечно, мы все хотим 10-12%, но и это уже что-то, если сравнивать с 21%, с которых начинался год. Спрос подстегнет и то, что часть денег начнут снимать с депозитов и в том числе тратить на покупки, включая автомобили», — сказал эксперт.

В этом году продажи автомобилей в России по сравнению с прошлым просели на четверть, и основная причина именно в высоких ставках по кредитам на легковые машины и лизингу на коммерческие, отметил Подщеколдин. В августе произошел небольшой рост по сравнению с июлем, но в основном благодаря тому, что китайские производители субсидируют ставки покупателям своих машин, позволяя покупать их под 14-15%.

