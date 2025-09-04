Когда станет выгодно покупать автомобили в России

Спрос на новые автомобили в России начнет восстанавливаться уже при ключевой ставке 15-16%. Россияне снова готовы будут брать автокредиты и тратить на покупку машин деньги, которые сейчас лежат на депозитах, отметил в интервью URA.RU президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. А правительству после смягчения денежно-кредитной политики станет легче поддержать автопром, субсидируя банковские проценты покупателям российских марок.
— В августе, по данным «Автостата», в России было реализовано 122 тысячи новых машин — рекордный показатель для этого года, хотя он и значительно ниже прошлого августа. Продажи понемногу растут второй месяц подряд. С чем это связано, и можно ли считать такую динамику началом оживления рынка?
— Небольшая позитивная динамика есть, но, если сравнивать этот год с прошлым, продажи ниже на 25%. Ни о каком серьезном оживлении говорить пока не приходится. Да и не будет приходиться, пока не появятся доступные ставки по кредитам для легковых авто и лизингу — для коммерческих. Тот небольшой рост, который мы видим, произошел в основном за счет того, что часть китайских производителей субсидируют ставку покупателям своих машин, позволяя покупать их под 14-15% годовых.
А основной рынок пока не двигается, потому что ключевая ставка, несмотря на снижение на три процентных пункта, все еще остается высокой, и банки предлагают автокредиты под 22-23%. Такие же условия и по лизингу. В итоге покупка автомобилей обходится дорого.
— 12 сентября ЦБ проведет заседание по ключевой ставке. Рынок ждет снижения сразу на два процентных пункта. Если такое решение примут, это подстегнет спрос на автомобили?
— Да, авторынок рассчитывает на то, что будет принято решение снизить ключевую ставку. 15-16% уже будет серьезным сигналом, и спрос начнет восстанавливаться. Конечно, мы все хотим 10-12%, но и это уже что-то, если сравнить с 21%, с которых начинался год. Часть денег начнут снимать с депозитов и в том числе тратить на покупки, включая автомобили.
— Летом СМИ сообщали, что склады в России затоварены сотнями тысяч нераспроданных автомобилей. Сокращаются ли эти запасы?
— Скорость продаж по-прежнему невысока, многие производители ориентировались на темпы 2024 года. Сейчас они на четверть меньше — это в годовом выражении минус 400 тысяч автомобилей. Отсюда и затоваренные склады. Точной цифры, сколько машин на складах, нет, но примерно речь идет о 300 тысячах автомобилей.
Нормальный запас – это объем продаж одного месяца, чуть менее 150 тысяч автомобилей. То есть в два раза меньше, чем сейчас.
— Что делают дилеры, чтобы реализовать этот запас?
— Предоставляют скидки, плюс, как я уже сказал, отдельные производители субсидируют ставку по кредитам. Сколько могли, терпели, но теперь уже сбрасывают цены, порой даже ниже себестоимости. Простой складов, которые оплачиваются в основном за счет кредитных ресурсов, при сегодняшней ставке обходится дорого. Дилеру лучше продать без прибыли и даже с небольшим минусом. Плюс нужно учитывать, что заканчивается третий квартал, уже близок 2026 год, а у многих есть модели еще 2024-го. Они уже станут позапрошлогодними.
Если их не продать сейчас, эти автомобили все равно подешевеют. В зависимости от модели в год машины теряют 5-10% стоимости.
— Как за последнее время изменились доли марок, моделей на российском рынке? Какие бренды нарастили присутствие, а какие, наоборот, уменьшили?
— Некоторые китайские компании просто выводят на российский рынок другие бренды. Например, Geely сейчас развивает бренд Belgee. Опасаясь санкций, производитель демонстрирует, что основной бренд в России ограничил свою работу. Часть моделей перевели под бренд Belgee, еще часть — Knewstar. У таких марок продажи растут по сравнению с прошлым годом, потому что тогда они были нулевыми. То же и с компанией Chery, которая теперь продает в России машины, в том числе под маркой Tenet — в прошлом году этого бренда на рынке еще не было. А так прорывов в продажах ни у кого нет, у всех они снизились по сравнению с прошлым годом, и всем непросто работать в сегодняшних рыночных условиях.
— Российские автозаводы летом на фоне сокращения спроса объявили о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Так, «АвтоВАЗ» хотел перевести на такой график заводы в Ижевске и Тольятти с 29 сентября. Насколько сейчас, вероятно, что такое решение примут?
— Вероятность сохраняется, потому что продажи не растут, машины собраны, но не проданы. Дилерская сеть ограничена в возможности принимать автомобили с завода, поэтому приостанавливается производство. Конечно, это больно ударяет по производителям, потому что при переводе на неполную неделю они сокращают зарплаты, и некоторые сотрудники увольняются. А найти им замену при нехватке рабочей силы — это проблема. Потом возобновить производство в прежних темпах непросто.
— Планы по переходу на сокращенную неделю российские производители объясняли не только высокой ставкой, но и демпингом со стороны китайских конкурентов. Возможны ли новые меры поддержки отечественного автопрома со стороны правительства в ближайшее время?
— Думаю, скоро правительство предложит льготные программы с субсидированием кредитных ставок. Минфин отмечает, что снижение ставки ЦБ на один процентный пункт экономит казне 200 млрд рублей.
Поэтому при снижении ставки могут найти новые возможности для поддержки автопрома. Российские производители этого ждут.
— Стоит ли ожидать локализации в России большего числа китайских автобрендов, желающих, чтобы им компенсировали утильсбор?
— Да, все к этому идет. На этой неделе как раз стало известно, что готовится смягчение правил компенсации. Пока нет подробностей, думаю, в ближайшие дни они будут. Но речь идет о том, что производителю нужно будет использовать меньше российских компонентов, чтобы ему возмещали утильсбор. К примеру, необязательно ставить российский мотор, коробку передач, достаточно будет других узлов. И китайцам, учитывая, что утильсбор сильно влияет на стоимость автомобилей, выгоднее будет не возить машины в Россию, а собирать на ее территории.
— Что происходит на рынке подержанных авто? Какая ситуация со спросом и ценами на вторичном рынке?
— Рынок автомобилей с пробегом держится примерно на уровне прошлого года. Средняя стоимость подержанной машины примерно вдвое ниже, чем новой. Это позволяет приобретать автомобиль даже без кредита или с небольшим использованием заемных денег. Когда на новые денег не хватает, выбирают вариант с пробегом. Поэтому спрос на вторичном рынке сохраняется и в ближайшее время будет стабильным. Да, от покупки авто с пробегом часть покупателей тоже отказалась, потому что их тоже многие приобретают в кредит. Но эту потерю компенсировал тот спрос, который перешел из сократившегося на четверть сегмента новых автомобилей.
