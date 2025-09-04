В России будут собирать больше китайских автомобилей

Китайские автопроизводители будут собирать больше автомобилей в России, когда правительство смягчит правила компенсации утильсбора. Как объяснил в интервью URA.RU президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, в случае упрощения условий компаниям из КНР выгоднее будет не ввозить машины в РФ, а собирать на ее территории.
«На этой неделе как раз стало известно, что готовится смягчение правил компенсации. Пока нет подробностей, думаю, в ближайшие дни они будут. Но речь о том, что производителю нужно будет использовать меньше российских деталей, чтобы ему возмещали утильсбор. К примеру, не обязательно устанавливать российский мотор, коробку передач, а достаточно будет других узлов», — говорит Подщеколдин.
Утильсбор на новые автомобили в России составляет 667 тысяч рублей. С января 2026 года он вырастет до 800 тысяч. Платить его должны все производители, но за собранные в РФ машины полагается полная или частичная компенсация в зависимости от уровня локализации.
