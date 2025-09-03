Екатеринбурженка засудила ТЦ почти на миллион за падение на входе

В Екатеринбурге местная жительница Елена отсудила у торгового центра более 900 тысяч рублей из-за падения, поскользнувшись на наледи возле входа. У пострадавшей диагностировали сложный перелом ноги, из-за которого она долго восстанавливалась, потратив на это 100 тысяч рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Елена обратилась в следственный отдел по Чкаловскому району СУ СКР с заявлением о проведении проверки в отношении ООО „МЕГА ИНВЕСТ“. Следствием была назначена судмедэкспертиза, которая установила, что причиненные телесные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью. Но в возбуждении уголовного дела Елена отказали», — пояснили в инстанции.
Тогда женщина обратилась в Чкаловский райсуд. Она требовала возместить моральный вред, расходы на восстановление и представителя. В итоге суд частично удовлетворил требования Елены, присудив ей компенсацию 500 тысяч рублей, убытки на 143 тысячи рублей, штраф 321 тысячу рублей и другие расходы. Владельцы ТЦ попытались оспорить решение, однако облсуд оставил его без изменений.
