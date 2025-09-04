МИД РФ: Трамп пришел спасти Америку

Захарова заявила, что Трамп пришел спасать США
Барак Обама получил Нобилевскую премию ни за что, заявила Захарова
Барак Обама получил Нобилевскую премию ни за что, заявила Захарова Фото:
Восточный экономический форум — 2025

Президент США Дональд Трамп пришел на свой пост спасать Штаты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ.

«Мы видим политика (Трампа — прим. URA.RU), который пришел спасать Америку», заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Она также сравнила его с 44-ым президентом США Барак Обамой, который, по ее словам, получил Нобелевскую премию ни за что.

Ранее Мария Захарова объясняла причину активного участия Трампа в урегулировании конфликта. Она предположила, что американский президент осознает катастрофическую роль США в конфликте на Украине.

