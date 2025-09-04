МИД РФ: Трамп пришел спасти Америку

Президент США Дональд Трамп пришел на свой пост спасать Штаты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ.
«Мы видим политика (Трампа — прим. URA.RU), который пришел спасать Америку», заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Она также сравнила его с 44-ым президентом США Барак Обамой, который, по ее словам, получил Нобелевскую премию ни за что.
Ранее Мария Захарова объясняла причину активного участия Трампа в урегулировании конфликта. Она предположила, что американский президент осознает катастрофическую роль США в конфликте на Украине.
