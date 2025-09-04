Активы «Газпрома» арестованы в Нидерландах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной ареста активов указано требование украинских компаний, сообщили «Ведомости»
Причиной ареста активов указано требование украинских компаний, сообщили «Ведомости» Фото:

Активы «Газпрома» арестованы в Нидерландах. Причиной стало требование украинской компании. Об этом сообщают «Ведомости».

«Арестованы бумаги Gazprom International Projects (100%) и Wintershall Noordzee (50%), которые принадлежат российской структуре „Газпрома“ — „Газпром интернешнл лимитед“», — указано в материале. Отмечается, что арест наложен и на акции Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East.

Ранее «Газпром» уже сталкивался с ограничениями своих зарубежных активов. Ранее в НАРЭ (Национальное агентство по регулированию энергетики) Молдовы сообщили об отзыве лицензии у подконтрольного российскому концерну «Молдовагаза». Целью было проведение его реорганизации, что компания расценила как лишение инвестиций. Позже компания заявила о намерении отстаивать свои права и интересы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Активы «Газпрома» арестованы в Нидерландах. Причиной стало требование украинской компании. Об этом сообщают «Ведомости». «Арестованы бумаги Gazprom International Projects (100%) и Wintershall Noordzee (50%), которые принадлежат российской структуре „Газпрома“ — „Газпром интернешнл лимитед“», — указано в материале. Отмечается, что арест наложен и на акции Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East. Ранее «Газпром» уже сталкивался с ограничениями своих зарубежных активов. Ранее в НАРЭ (Национальное агентство по регулированию энергетики) Молдовы сообщили об отзыве лицензии у подконтрольного российскому концерну «Молдовагаза». Целью было проведение его реорганизации, что компания расценила как лишение инвестиций. Позже компания заявила о намерении отстаивать свои права и интересы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...