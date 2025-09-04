Задержки рейсов в России 4 сентября: информация к этому часу

Авиаперевозчики в России по-прежнему сталкиваются с проблемами, связанными с регулярными задержками рейсов. По данным на 4 сентября 2025 года, отклонения от графика отмечены как на внутренних направлениях, так и на международных маршрутах. В связи с данной ситуацией пассажирам рекомендуется внимательно следить за актуальными изменениями в расписании через онлайн-табло аэропортов и подписываться на уведомления авиакомпаний. Подробности о причинах задержек — в материале URA.RU.
Сколько рейсов задерживается сейчас
Москва
На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 8 вылетов. Среди направлений — Калининград, Даламан, Салехард, Сочи и Казань. Более 30 рейсов задержаны на прибытие. Среди направлений — Ханты-Мансийск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, .Ереван, Алматы, Гуанчжоу, Владивосток. Отменены рейсы в Сочи и Волгоград.
В Домодедово задержаны 9 рейсов: Уфа, Владикавказ, Сочи, Анталья, Грозный. На прибытие задерживаются около 20 рейсов. Среди направлений — Норильск, Бишкек, Надым, Благовещенск, Салехард, Грозный. Отменено прибытие из Новосибирска.
Во Внуково задержан вылет в Душанбе и отменен в Ереван. Отменены вылеты в Новосибирск и Екатеринбург. С опозданием прилетят 5 рейсов. Среди направлений — Ош, Тегеран, Дубай, Даламан и Душанбе. Отменены рейсы из Еревана.
Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково задержано 3 вылета — в Уфу, Новосибирск и в Москву. Отменен рейс в Якутск. С опозданием прилетят самолеты из Екатеринбурга, Иркутска. Новосибирска и Иваново.
Сочи
В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова задержано 7 рейсов на вылет. Среди направлений — Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Москва и Ереван. На прилет выдержано 7 рейсов из Антальи, Тбилиси, Новосибирска, Москвы, Стамбула и Еревана.
