Двум сотрудникам полиции из Кургана вручили медали «За отличие в охране общественного порядка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Указом президента России Владимира Путина, два сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кургану, раненых при задержании подозреваемых в сентябре 2021 года, награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов вручил государственные награды оперуполномоченным, которые минувшей осенью, рискуя жизнью, пресекли деятельность наркосбытчиков. Указом президента РФ за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, оперуполномоченные награждены медалями „За отличие в охране общественного порядка“», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Оба полицейских получили ранения при задержании наркосбытчиков в Заозерном районе Кургана. Позже в машине, на которой передвигались злоумышленники, нашли более 100 граммов героина. «Благодаря вашей работе, а также сотрудников регионального УМВД оба наркосбытчика были задержаны», — заявил Свинов, вручая медаль.

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре 2021 года наркосбытчики оказали вооруженное сопротивление и ранили двух полицейских. 21 июля злоумышленников приговорили к 17 и 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Оба фигуранта дела оказались гражданами Таджикистана.

Награды полицейским вручил генерал-майор Дмитрий Свинов Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области