Трамп: Россия и Украина не готовы к миру

Российская и украинская стороны не готовы к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Что-то должно произойти, но они [Россия и Украина] еще не готовы», — заявил Трамп. Его слова приводят CBS News.
Ранее Дональд Трамп выражал уверенность, что президенты России и Украины смогут договориться при международном посредничестве, а одной из ключевых тем называл возможный обмен территориями. Владимир Зеленский также заявлял о готовности к переговорам без предварительного перемирия, а место встречи лидеров обсуждали Франция и Германия. США активно участвуют в попытках организации диалога между сторонами.
