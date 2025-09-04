Трамп: Россия и Украина не готовы к миру

«Что-то» должно произойти, но Россия и Украина пока не готовы к этому, заявил Трамп
«Что-то» должно произойти, но Россия и Украина пока не готовы к этому, заявил Трамп
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российская и украинская стороны не готовы к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Что-то должно произойти, но они [Россия и Украина] еще не готовы», — заявил Трамп. Его слова приводят CBS News.

Ранее Дональд Трамп выражал уверенность, что президенты России и Украины смогут договориться при международном посредничестве, а одной из ключевых тем называл возможный обмен территориями. Владимир Зеленский также заявлял о готовности к переговорам без предварительного перемирия, а место встречи лидеров обсуждали Франция и Германия. США активно участвуют в попытках организации диалога между сторонами.

